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جامعة فرنسية تطرد طالبة كويتية بسبب تعليقات على "فيسبوك"

12/1/2016

جامعة "ساينس بو "-أرشيف

قامت جامعة "سيانس بو " الفرنسية بطرد طالبة كويتية نهائياً في واقعة هي الأولى من نوعها  في تاريخ تلك الجامعة العريقة، وذلك بسبب كتابة الطالبة تعليقات معادية للسامية على حد وصف الجامعة .

وأعلنت الجامعة التي تستقبل منذ حوالى 15 عاماً العديد من الطلاب الأجانب "أن ما كتبته الطالبة يتناقض مع قيم ومهمة "سيانس بو".

وتلقت الطالبة في السنة الثالثة هذه العقوبة في 16 ديسمبر الماضي  من الهيئة التأديبية في الجامعة التي تخرج منها الكثير من الشخصيات السياسية في فرنسا.

وكانت مجموعة "أنغلوريوس باستردز" التي تضم ناشطين يهود ضد معاداة السامية قد انتقدوا الطالبة  للأقوال التي نشرتها على صفحتها على فيسبوك.

و قالت هذه المجموعة إن الفتاة الكويتية كتبت في حوارتبادلته مع أحد أعضاء المجموعة من اليهود قولها "أنتم اليهود (…) لا مكان لكم في أي نقطة من العالم – لهذا السبب (…) تتعرضون للتمييز أينما وجدتم".

وقد وصمها محاورها بالعنصرية فأجابت "لست مهاجرة قدمت إلى فرنسا، أتيت من الكويت ويمكن لبلادي أن تشتريك أنت وأسرتك وتضعكم في الأفران".

ولدى استدعائها من قبل المسؤول عنها في السفارة أكدت المتدربة أقوالها لكنها نفت أن تكون قد كتبت عبارة "الأفران" ، وجراء ذلك أنهيت دورتها التدريبية .

 

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