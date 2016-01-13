تركيا: تدابير جديدة لمنع تدفق الإرهابيين

قال وزير الداخلية التركي، آفكان آلا، إن انفجار أمس بوسط اسطنبول أسفر عن مقتل 10 سياح، وإن هناك 11 جريحاً يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 9 ألمان.

وأضاف خلال مؤتمر مع نظيره الألماني (الأربعاء) "عازمون على مواجهة الإرهاب القادم إلينا من سوريا بالإضافة إلى إرهاب حزب العمال الكردستاني المحظور.

وتابع الوزير: "لابـد مـن اتخاذ تدابيـر جـديـة لـمـنـع تدفـق الإرهابييـن على سوريا، وقد تم ترحيل أكثـر من 2800 شخص مشتبه في علاقاتهم بجماعات إرهابية".

وأكد أنه تم توقيف نحو 220 شخصاً قبل الحادث بأسبوعين بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة.

وأضاف "وزير الداخلية التركي" أن هناك تعاوناً مشتركاً مع الجانب الألماني في مجال تبادل المعلومات الأمنية، وأن السياح الأجانب يمكنهم العيش في تركيا بأمان مثلهم مثل المواطنين الأتراك.

من جهته أكد وزير الداخلية الألماني "نحن في مرحلة تستدعي الـتـعـاون مـع تركيـا فـي مجال مكافحـة الإرهاب".

وتفقد الوزيران موقع التفجير الانتحاري في منطقة السلطان أحمد بوسط مدينة إسطنبول.