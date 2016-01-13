بالفيديو.. شفيق: الجيش حسم ثورتي مصر وتونس

قال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منير شفيق، إن تــدخــل الــجـيــش كـان حــاســمــا فــي ثــورتـــي مــصـــر وتــونـــس، موضحا أن جوهر الثورات العربيـة هـو الأخلاق وقادها النبلاء والشرفاء وليس الجوعى كما يروج البعض على حد قوله .

وأشار شفيق خلال ندوة عقدت اليوم بالعاصمة تونس بعنوان " الثورة التونسية ومستقبل الربيع العربي " بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة " إلى أن التدخـل الخارجـي كان لـه دور فعال فـي تـحـريـك الأحداث فـي دول الثورات العربيـة.

وفي سياق متصل قال مدير برنامج العلوم السياسية بمعهد الدوحة للدرسات عبدالوهاب الأفندي "انتهينـا مـن عصـر الحاكـم الـسـيـد الـعـمـيـل لـلـخـارج والشعـب عبيـد لـه . أرى أن سوريا أصبحـت صوما لا جـديـدا. وأخـشـى عـلـى مـصـر مـن ذات المصيـر".

وأوضح أن تونس أكثر الدول العربية جهوزية للديمقراطية لتمتعها بمجتمع مدنـي قوي ، مشيرا إلى أن مؤسسات "الاستبداديون " حاولت الترويـج بأنـهـم يـمـثـلـون الاسـتقرار.

وأشار الأفندي إلى أن الثورة فـي ليبيـا كانـت الأقـرب لـلـنـجـاح لأنـهـا كـانـت تـمـتـلـك القـيادة، لافتا إلى أن نجاح الثورات يتطلب وصول النظام الحاكم لمرحلـة شيخوخـة وعدم قدرة علـى الاستمرار والبقاء.

من جانبه قال المفكر التونسي أبـو يـعـرب الـمـرزوقـي إن الاحـــتــفــال بــالــثــورة يــمــثــل كــشــف حــســاب لـهــا، لافتا إلى أن كـشـف حـسـاب الـثـورة يـجـب أن يـعـتمـد علـى آفاق المستقبـل بعدهـا، مؤكدا على أن حــصـــرها فــي عــمــلــيــة الـهـدم يـضـيــع قـيـمـتـهــا.

وأضاف أن الـولايـات الـمتحدة تريـد أن يـسـيـطـر الـنـمـوذج الأمـريكـي علـى العالـم، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي سقط عندما أرادت شـعوب الاتحاد أن تعيـش النموذج الأمريكـي.

وأوضح المرزوقي أن تـونـس أصبحـت تابعـة لـفـرنـسـا بعـد الاستقلال أكثـر ممـا كانـت قبلـه ، لافتا إلى أن الـقـوة الـحـقـيـقـيــة هـــي في فـــرض مــنــظــومـــة مـــن الــقــيـــم.

وأضاف أن "الـحـدود الـتـي وضعهـا الاسـتـعـمـار لـدولـنـا جـعـلـهـا بـالضرورة تابعـة إذا كـانـت الـثـورة فاقدة لـلـوعـي فـهـي لا تزال فـي المرحلـة التمهيديـة" .