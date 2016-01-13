بالفيديو جنينه سنرد على تقرير تقصي الحقائق بعد 25 يناير

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن الجهاز سيرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتحقق من الأرقام التي ذكرها جنينة حول حجم الفساد في مصر بعد 25 يناير القادم , وحينما سأل جنينة عن سبب تأجيل الرد لما بعد 25 يناير قال "لكل حادث حديث ".

وكان تقرير اللجنة الذي صدر يوم الثلاثاء قد اتهم جنينة بتضليل الرأي العام وتضخيم حجم الفساد وفقدان المصداقية .

وبعد صدور التقرير تبارى إعلاميون وسياسيون محسوبون على النظام في توجيه الانتقادات لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقدم النائب مصطفي بكري ببيان عاجل في مجلس الشعب يدعو فيه لحضور جنينة أمام المجلس لمساءلته ومحاسبته وعزله من منصبه "على حد قوله "

بينما قال مسؤولون في الجهاز أن رقم الـ600 مليار الخاص بالفساد في مؤسسات الدولة أعدته مؤسسة رئاسية.

كان المستشار جنينة قد صرح بأن فاتورة الفساد في مصر وصلت ل600 مليار جنيه ، وأن جهات رقابية وسيادية متورطة في الفساد على حد وصفه.