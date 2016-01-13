البث الحي
منوعات

الغنوشي: الثورة التونسية ألحقت العالم العربي بالتاريخ

13/1/2016

 

قال زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إن الــثــورة الــتــونــســيـــة ألــحــقــت الــعــالــم الــعــربــي بــالـتـاريــخ، مضيفا أن  الثورة تـريـد تـغييـر نـظـام شـديـد الـتـمـركـز إلـى نـظـام بـرلـمانـي، مشيرا إلى أن التنازل عن  بعـض مقومات النظام الـبـرلـمـانـي فـي سـبـيـل تـحـقـيـق الـتـوافـق.

 وأضاف الغنوشي خلال ندوة  عقدت اليوم بالعاصمة تونس بعنوان "  مستقبل العالم العربي إلى أين"  أن التغيير وجد مجراه في العالم العربـي ومـخـطـئ مـن يـعتقـد أن الثورة مرحلة وستمـرعلى حد قوله، لافتا إلى أن  مسار الثورة ماضٍ  وأن الــمــشــهــد الــســيــاســي فـــي تـــونـــس لـــم يـــســـتـــقـــر بــعـــد، مضيفا "نحن في تونس نمـر بمرحلـة انتقاليـة  ليسـت ديكتاتوريـة وليسـت ديمقراطيـة مستقرة" .

وأشارالغنوشي إلى أن الـربـيـع الـتـونـســي غـيّــر فـكــر الــمــواطــن وأســقــط تــقــديـس الــحـكـام، لافتا  إلى أن ما يحدث من انشقاقات في بعـض الأحزاب  التونسية هو أمر طبيعي .

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)