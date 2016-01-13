الغنوشي: الثورة التونسية ألحقت العالم العربي بالتاريخ

قال زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إن الــثــورة الــتــونــســيـــة ألــحــقــت الــعــالــم الــعــربــي بــالـتـاريــخ، مضيفا أن الثورة تـريـد تـغييـر نـظـام شـديـد الـتـمـركـز إلـى نـظـام بـرلـمانـي، مشيرا إلى أن التنازل عن بعـض مقومات النظام الـبـرلـمـانـي فـي سـبـيـل تـحـقـيـق الـتـوافـق.

وأضاف الغنوشي خلال ندوة عقدت اليوم بالعاصمة تونس بعنوان " مستقبل العالم العربي إلى أين" أن التغيير وجد مجراه في العالم العربـي ومـخـطـئ مـن يـعتقـد أن الثورة مرحلة وستمـرعلى حد قوله، لافتا إلى أن مسار الثورة ماضٍ وأن الــمــشــهــد الــســيــاســي فـــي تـــونـــس لـــم يـــســـتـــقـــر بــعـــد، مضيفا "نحن في تونس نمـر بمرحلـة انتقاليـة ليسـت ديكتاتوريـة وليسـت ديمقراطيـة مستقرة" .

وأشارالغنوشي إلى أن الـربـيـع الـتـونـســي غـيّــر فـكــر الــمــواطــن وأســقــط تــقــديـس الــحـكـام، لافتا إلى أن ما يحدث من انشقاقات في بعـض الأحزاب التونسية هو أمر طبيعي .