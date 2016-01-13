البيت الأبيض "سعيد" لإفراج إيران عن البحارة الأمريكيين

المتحدث باسم البيت الأبيض – جوش أرنست

قال جوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض (الأربعاء) إن البيت الأبيض "مسرور" لإفراج إيران عن عشرة بحارة أمريكيين كانت تحتجزهم، لكنه أشار إلى أن مخاوف لاتزال قائمة بشأن ما وصفه بـ "رعاية طهران للإرهاب وتهديداتها لإسرائيل".

وقال المتحدث جوش إيرنست إنه لا يعلم بأي مناقشات بين واشنطن وطهران بشأن اعتذار عن الحادث وأشار إلى أنه "بالتأكيد" لم يتم تقديم أي اعتذار.

وقال أرنست إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يذكر الحادث في خطابه عن حالة الاتحاد الليلة الماضية كي لا يضخم القضية ولا يعرض الإفراج عنهم للتعثر.