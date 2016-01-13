البث الحي
منوعات

البيت الأبيض "سعيد" لإفراج إيران عن البحارة الأمريكيين

13/1/2016

 

المتحدث باسم البيت الأبيض – جوش أرنست

قال جوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض (الأربعاء) إن البيت الأبيض "مسرور" لإفراج إيران عن عشرة بحارة أمريكيين كانت تحتجزهم، لكنه أشار إلى أن مخاوف لاتزال قائمة بشأن ما وصفه بـ "رعاية طهران للإرهاب وتهديداتها لإسرائيل".

وقال المتحدث جوش إيرنست إنه لا يعلم بأي مناقشات بين واشنطن وطهران بشأن اعتذار عن الحادث وأشار إلى أنه "بالتأكيد" لم يتم تقديم أي اعتذار. 

وقال أرنست إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يذكر الحادث في خطابه عن حالة الاتحاد الليلة الماضية كي لا يضخم القضية ولا يعرض الإفراج عنهم للتعثر. 

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)