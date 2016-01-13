الأمم المتحدة تدعو لجمع نصف مليار دولار لأطفال سوريا

مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم جوردون براون

أطلقت الأمم المتحدة مناشدة لجمع نصف مليار دولار لتعليم مليار طفل سوري من اللاجئين في لبنان وتركيا والأردن.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعليم غوردون براون إن المبلغ من شأنه تأمين الإنفاق على نحو نصف الأطفال السوريين اللاجئين في تلك البلدان- البالغ عددهم إجمالا مليوني طفل – بالذهاب إلى المدرسة وتوفير بديل لأسرهم عن الهرب إلى أوروبا.

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا السابق إن الهدف بعد ذلك هو إلحاق المليوني طفل اللاجئين جميعا بالمدارس في 2017.

وتابع براون أن نحو 400 ألف طفل سوري شقوا طريقهم إلى أوروبا ودول أخرى.