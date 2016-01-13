إيران تفرج عن البحارة الأمريكيين المحتجزين لديها

قطعتان بحرياتان تابعتان للبحرية الأمريكية

ذكرت السلطات الإيرانية في بيان اليوم الأربعاء أنها أفرجت عن عشرة عسكريين أمريكيين وزورقين تابعين للبحرية الأمريكية كانت تحتجزهم طهران .

وقال القائد البحري للحرس الثوري الجنرال علي فدوي إن البحارة العشرة وهم تسعة رجال وإمرأة نقلوا إلى مكان آمن وجرى معاملتهم بشكل جيد .

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن وزيري خارجية البلدين جون كيري ومحمد جواد ظريف كانا على اتصال مستمر .

وكان الزورقان الأمريكيان قد ضلا طريقهما لمسافة كيلومترين في المياه الإقليمية الإيرانية أمس الثلاثاء واحتجزهما الحرس الثوري الايراني.، غير أن إيران سلمت بأن انتهاك مياهها الإقليمية لم يكن عملا من أعمال التجسس ، لكنه حدث بسبب تعطل معدات الملاحة على الزورقين .

يذكر أنه لا توجد أي علاقات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة منذ أكثر من 35 عاما لكن التوترات هدأت بعد إبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني .