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إيران تفرج عن البحارة الأمريكيين المحتجزين لديها

13/1/2016
 قطعتان بحرياتان تابعتان للبحرية الأمريكية

ذكرت السلطات الإيرانية في بيان  اليوم الأربعاء أنها أفرجت عن عشرة  عسكريين أمريكيين  وزورقين تابعين للبحرية الأمريكية كانت  تحتجزهم طهران .

وقال القائد البحري للحرس الثوري الجنرال علي فدوي إن البحارة العشرة  وهم تسعة رجال وإمرأة نقلوا إلى مكان آمن وجرى معاملتهم بشكل جيد .

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن وزيري خارجية البلدين جون كيري ومحمد جواد  ظريف كانا على اتصال مستمر .

وكان الزورقان الأمريكيان قد ضلا طريقهما لمسافة  كيلومترين  في  المياه  الإقليمية الإيرانية أمس الثلاثاء واحتجزهما الحرس الثوري الايراني.، غير أن إيران سلمت بأن انتهاك مياهها الإقليمية لم يكن عملا من أعمال  التجسس ، لكنه حدث بسبب تعطل معدات الملاحة على الزورقين .

يذكر أنه لا توجد أي علاقات دبلوماسية  بين إيران والولايات المتحدة منذ  أكثر من 35 عاما لكن التوترات هدأت بعد إبرام اتفاق بشأن البرنامج  النووي الايراني .

 

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