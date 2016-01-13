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إقالة الأمين العام للفيفا "جيروم فالكه"

13/1/2016

جيروم فالكه

أقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمينه العام الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية تحقيق معه بشأن قضايا فساد.

وذكر بيان للاتحاد الدولي أن لجنة الطوارئ في الفيفا قررت في 9 يناير الجاري إقالة جيروم فالكه من منصبه في الاتحاد فورا.

وتم إيقاف فالكه في 17 سبتمبر الماضي بعد اتهامات له بالضلوع في بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2014 في السوق السوداء.

ويواجه فالكه اتهامات أخرى تتعلق بمبلغ 10 ملايين دولار دفعتها جنوب أفريقيا لجاك وارنر، الرئيس السابق لاتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي (كونكاكاف)، والذي يواجه تهم فساد أيضا.

وينفي فالكه الاتهامات الموجهة له.

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