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أنصار ترامب يدعونه لطرد حاكمة ولاية لتسامحها مع المهاجرين

13/1/2016

حاكمة ولاية ساوث كارولينا نيكي هيكي

دعا عدد من المحافظين الأمريكيين ممن ينتمون للحزب الجمهوري دونالد ترامب المرشح المحتمل للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة  لترحيل نيكي هيلي حاكمة ولاية ساوث  كارولينا في حال فوزه بمنصب الرئاسة وذلك بسبب دعوتها للتسامح مع المهاجرين .

وكتبت آن كولتر، وهي كاتبة مقالات محافظة على تويتر: "على ترامب أن يقوم بترحيل نيكي هيلي".

 وكانت حاكمة  ولاية  نورث كارولينا التي تنتمي للحزب الجمهوري قد استغلت رد  حزبها على خطاب حالة الاتحاد للرئيس باراك أوباما لتنأى بنفسها عن المرشحين الجمهوريين للرئاسة داعية، إلى التسامح مع المهاجرين.

وفي تصريحات اعتبرها البعض توبيخاً لدونالد ترامب، ، قالت  هيلي وهي ابنة مهاجرين هنديين ومرشحة محتملة لمنصب نائب الرئيس في حال فوز ترامب "خلال فترات القلق قد يكون السير خلف أكثر الأصوات غضباً أمراً مغرياً".

وتابعت: "لابد أن نقاوم هذا الإغراء. لا ينبغي أبداً أن يشعر أي شخص على استعداد أن يعمل بجد ويلتزم بقوانيننا ويحترم تقاليدنا، بأنه ليس موضع ترحيب في هذا البلد".

وهيمنت قضية الهجرة على حملات دعاية الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي من المقرر أن تجرى في الثامن من نوفمبر المقبل.

وأثار ترامب جدلاً بسبب تصريحاته اللاذعة حين قال إنه سيبني جداراً على الحدود  مع المكسيك لمنع المهاجرين غير الشرعيين، وسيجبر المكسيك على دفع تكلفته إذا فاز بالرئاسة.

وكانت تصريحات ترامب السابقة عن المسلمين والتي دعا فيها إلي عدم السماح بدخول المسلمين للولايات المتحدة الأمريكية  قد أثارت ردود فعل واسعة في العالم العربي والإسلامي.

 

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