هيومن رايتس ووتش: 5 قوانين "تعسفية" أمام البرلمان المصري

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس النواب المصري الجديد إلى تعديل أو إلغاء ما وصفته بـ"القوانين التعسفية" التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفه عدلي منصور، منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وقالت المنظمة في بيان إنها تشعر بقلق بالغ، على وجه الخصوص، إزاء 5 قوانين.

وأضافت المنظمة أن هذه القوانين تحظر فعليا التظاهر وتُشرّع السلطات الاستثنائية التي تتمتع بها الشرطة، وتوسع الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على المدنيين، ما أدى إلى سجن الآلاف، بحسب المنظمة.

ويمهل الدستور المصري البرلمان الجديد15 يوما فقط للنظر في مئات القرارات بقوانين التي أصدرها منصور والسيسي منذ عام 2013.