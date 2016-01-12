نور : الثورة جاءت فخلعت مبارك ولكن نظامه ظل باقيا

قال قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إن ما حدث في ثورة الخامس والعشرين من يناير كان نتاج تراكمات كثيرة ووضع استمر طويلا في مصر .

وأضاف نور خلال ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة بعنوان "أدوار ومسؤوليات اللاعبين المحليين بمناسبة الذكرى الخامسة لثورات الربيع العربي" أضاف أن هناك تيارات وحركات ثورية خرجت من رحم أحزاب كانت تلعب تحت عباءة النظام مثل حركة الاشتراكيين الثوريين التي خرجت من رحم التجمع الذي كان يلعب تحت عباءة النظام وكذلك حزب غد الثورة الذي خرج من رحم حزب الوفد .

وأشار أن حركة كفاية كانت بداية للعمل الثوري خاصة بعد أن وضح جليا أن فكرة الإصلاح بالصندوق لم تكن لتجدي في التغيير في ظل نظام مبارك.

وأوضح نور أن الثورة جاءت فخلعت مبارك ولكن نظامه ظل باقيا مشيرا إلى أن خطيئة القوى الثورية أنها سلمت بواقع أن الجيش هو القوة الجاهزة في 11 فبراير وبذلك حصل الجيش على شرعيته من مختلف الأطراف .

وأضاف أن المجلس العسكري لم يمهد الأجواء للقوى السياسية التي شاركت في الثورة ولكنه قسمها وعمل على تفكيكها .

وعن فترة الرئيس المعزول محمد مرسي أكد نور أن مرسي كان يريد الانفتاح على التيارات السياسية ولم يكن متمسكا بحكومة الدكتور هشام قنديل .

واختتم نور حديثه بالتأكيد أنه وبعد 5 سنوات من الثورة أدرك الجميع أن التخلص من هذا النظام يكمن في وحدة وطنية جامعة .