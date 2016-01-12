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نائب بالبرلمان المصري يتقدم باستقالته ويصفه بـ"شادر البطيخ"

12/1/2016

النائب كمال أحمد

تقدم النائب البرلماني كمال أحمد، عن دائرة العطارين بالإسكندرية، باستقالته إلى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، معللاً سببها بـ"الأسباب الصحية"، وهي الاستقالة الأولى في مجلس النواب المصري الجديد والتي جاءت في اليوم الثالث من انعقاده.

وأوردت تقارير صحفية أن السبب الموجود بالاستقالة ليس السبب الحقيقي وأن النائب اعترض على ما وصفه بـ"شادر البطيخ" لافتاً إلى حالة عدم النظام التي ظهر عليها المجلس في الجلسات السابقة وعدم وجود معايير واضحة تحدد شكل البرلمان وطريقة إدارته.

من جانبه رفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استقالة النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب بالإسكندرية.

وقال عبدالعال خلال جلسة، الثلاثاء، إن المجلس يرفض استقالة النائب دون إجراء تصويت على قبول الاستقالة أو رفضها، وفقًا لقانون مجلس النواب.

 

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