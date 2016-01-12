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مومياء عمرها 5300 عام تكشف أسرارا عن عدوى معوية

12/1/2016

صورة أرشيفية للمومياء لأقدم مومياء طبيعية بشرية عرفها العالم

قدمت مومياء تعرف باسم رجل الجليد أو أوتسي ترجع إلى 5300 عام مضت مفاتيح جديدة للعلماء لإماطة اللثام عن سر عدوى معوية قديمة.

وقام علماء معهد (يوراك) للمومياوات ورجل الجليد في شمال ايطاليا باستخراج البكتيريا المعروفة علميا باسم الملوية البوابية أو جرثومة المعدة من المومياء وأجروا عليها تحليلا للحمض النووي (دي.إن.ايه).

وأظهر التحليل أن رجل الجليد كان مصابا بسلالة نقية من البكتيريا غير معروفة في عصرنا الحديث.

وقال ألبرت زينك مدير معهد يوراك "كان يحمل سلالة أكثر نقاء لم يختلط بها شيء بعد ويمكننا القول إن التاريخ الوراثي للبكتيريا الملوية البوابية في أوروبا مختلف عما كنا نعتقد من قبل.

ويأمل العلماء في إجراء مزيد من الدراسات لاستخلاص معلومات أكثر عن تطور هذه البكتيريا ونشأتها. 

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