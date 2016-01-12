مرتضي منصور رئيسا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري !

مرتضى منصور رئيسا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

في مفارقة مثيرة ترأس النائب مرتضى منصور- المتهم سابقا في موقعة الجمل – و الذى خالف القسم البرلماني ورفض أن يقسم على احترام الدستور لاحتواء ديباجته على الاعتراف بثورة يناير ترأس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري باعتباره أكبر الأعضاء سنا في تلك اللجنة .

كما ترأس النائب مصطفى بكري لجنة الثقافة والإعلام.

وترأس لجنة الخطة والموازنة النائب كمال أحمد رغم تقديم لاستقالته من مجلس النوب أمس وتضم اللجنة توفيق عكاشة و سيلفيا سيدهم

وترأست الدكتورة آمنة نصير رئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي

وترأس اللجنة الشؤون الاقتصادية عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني قبل حله ووزير التضامن الاجتماعي في عهد مبارك نائب دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية الدكتور على المصيلحي .

كان مجلس النواب المصري قد أعلن عن تشكيل أعضاء اللجان الـ19 المنوط بها النظر في القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، ويترأس كل لجنة أكبر الأعضاء سنا على أن تعرض آخر ما توصلت إليه في تفنيد ومراجعة القونين في تقارير ترفع إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال يوم الأحد المقبل

يذكر أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنة حقوق الإنسان صاحب معارك لا تنتهي مع كافة التيارات السياسية والشخصيات العامة ويستخدم عبارات غير لائقة وشتائم والفاظ نابية في معاركه"الكلامية " ضد خصومه ،وكان متهما في موقعة الجمل التي وقعت ابان ثورة يناير حينما هاجم انصار الرئيس المخلوع حسني مبارك الثوار المعتمصين في ميدان التحرير بالخيل والجمال والمولوتوف وهو ما اسفر عن استشهاد عددا من المعتصمين واصابة المئات