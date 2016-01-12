محطات المجد لـ " ميسي " أسطورة كرة القدم

ليونيل ميسي – أرشيف

في ما يلي نبذة عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي اختير أفضل لاعب في العالم لعام 2015 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

– الاسم والشهرة: ليونيل اندريس ميسي كوتشيتيني

– تاريخ الميلاد: 24 يونيو 1987 (22 عاما) في روزاريو

– الجنسية: أرجنتيني

– الطول: 69ر1 م

– الوزن: 67 كلغ

– مركز اللعب: لاعب وسط مهاجم

– النادي الحالي: برشلونة الإسباني منذ 2004

– انجازاته مع برشلونة:

توج بلقب الدوري الاسباني أعوام 2005 و2006 و2009 و2010 و2011 و2013 و2015

توج بلقب الكأس الاسبانية عامي 2009 و2012 و2015

توج بلقب الكأس السوبر الإسبانية اعوام 2005 و2006 و2009 و2010 و2011 و2013

توج بلقب دوري أبطال أوروبا عامي 2006 و2009 و2011 و2015

توج بلقب الكأس السوبر الأوروبية عامي 2009 و2011 و2015

توج بلقب بطل العالم للأندية عام 2009 و2011 و2015

خاض 535 مباراة مع برشلونة وسجل خلالها 441 هدفا

– انجازاته مع منتخبات بلاده:

الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2008 وهداف المسابقة

كأس العالم للشباب (دون 20 عاما) عام 2005 وأفضل لاعب في البطولة وهدافها (6 اهداف في 7 مباريات)

وصل إلى نهائي مونديال 2014 حيث اختير أفضل لاعب ونهائي كوبا أميركا 2015

خاض 105 مباريات دولية وسجل خلالها 49 هدف.

– انجازاته الشخصية:

جائزة الكرة الذهبية/"فيفا" الكرة الذهبية (اعتبارا من 2010) أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015

أفضل لاعب في العالم (جائزة فيفا) عام 2009

هداف دوري أبطال اوروبا مواسم 2008-2009 و2009-2010 و2010-2011 و2011-2012 و2014-2015

هداف الدوري الإسباني موسم 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013

أفضل هداف في أوروبا موسم 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013

أفضل لاعب في الدوري الإسباني أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2015.

أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإسباني أعوام 2007 و2009 و2010 (الغيت الجائزة في 2010).