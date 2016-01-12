للمرة الرابعة.. تمديد حالة الطوارئ بشمال سيناء

تمديد حالة الطوارئ بشمال سيناء – أرشيف الجزيرة

أصدر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" اليوم الثلاثاء قرارا بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر للمرة الرابعة في شمال سيناء، والتي تتواجد فيها ما يسمى بـ" ولاية سيناء" التابعة لتنظيم الدولة حيث تقع هجمات شبه يومية ضد قوات الجيش والشرطة.

ونشرت الجريدة الرسمية هذه القرار في عددها الصادر اليوم والذي نص على أن "تمدد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية في رفح لمدة ثلاثة أشهر".

وسيسرى هذا القرار "اعتبارا من الأربعاء يناير 27 الجاري، ويقضي بحظر التجول في هذه المنطقة بين السابعة مساء والسادسة صباحا، ما عدا العريش، كبرى مدن شمال سيناء التي يحظر التجول فيها بين الواحدة والخامسة صباحا.

وبحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار صدر بعد أن وافق عليه مجلس النواب الذي بدأ الأحد إعماله للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

يذكر أن هذه رابع مرة يتم فيها تمديد حالة الطوارئ منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر 2015 في شمال سيناء حيث تشن "ولاية سيناء" العديد من الهجمات التي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى القتلى في صفوف الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.