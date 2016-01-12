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قتلى وجرحى في انفجار وسط إسطنبول

12/1/2016

قالت وسائل إعلام تركية أن عدد القتلى جراء الانفجار الذي وقع صباح اليوم بمنطقة السلطان أحمد ارتفع إلى 8 بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وأغلقت  الشرطة التركية منطقة ساحة السلطان أحمد التاريخية في وسط إسطنبول اليوم الثلاثاء بعد انفجار كبير ذكرت وكالة دوغان للأنباء إنه أسقط جرحى.

وقال مراسل الجزيرة إن هناك تقارير تتحدث عن أن انفجار إسطنبول قد يكون ناجما عن عملية انتحارية.

وهرعت عربات الإسعاف إلى مكان الانفجار القريب من المسلة المصرية والمسجد الأزرق وآيا صوفيا وهي نقطة جذب سياحي رئيسية في أكثر مدن تركيا سكانا.

ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار.  

المصدر : الجزيرة مباشر
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