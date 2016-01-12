شاهد: وقف البث المباشر لجلسات البرلمان المصري

أعلن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال ، وقف البث المباشر لجلسات المجلس، بناء على طلب مقدم من 40 عضوًا وهو ما استجاب له المجلس.

وقال عبد العال، خلال كلمته بالبرلمان:" هناك اقتراح مقدم من 40 عضو بوقف البث المباشر لجلسات المجلس".

وبأخذ اقتراحات أعضاء مجلس النواب وافقت الأغلبية وقال عبد العال: "موافقة"، لتقطع قناة "صوت الشعب" الحكومية المصرية البث المباشر عن جلسات البرلمان.

وشهدت أولى جلسات مجلس النواب المصري أمس الأحد حالة من الهرج والمرج والمناوشات بين النواب خلال الجلسة الإجرائية والتي كان من أبرزها ما أثاره رئيس نادي الزمالك والنائب بالبرلمان "مرتضى منصور" بسبب تعمده إضافة كلمة " مواد" على القسم الدستوري المصري، فقال "وأنا أحترم مواد الدستور والقانون" بدلا من "أحترم الدستور والقانون".