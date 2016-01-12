البث الحي
منوعات

شاهد .. نجوم البايرن يتحدثون العربية

12/1/2016

بعد ساعات من اختتام معسكر الفريق في العاصمة القطرية الدوحة قامت الصفحة الرسمية لفريق بايرن ميونيخ الألماني ، بفكرة جديدة من أجل المزيد من التواصل مع مشجعي الفريق البافاري بالعالم العربي.

حيث قام نجوم الفريق بالتحدث لبضع ثوان باللغة العربية مرددين عبارة "البايرن يتحدث بالعربية"

شارك في التحدث خلال مقطع الفيديو الحارس العملاق مانويل نوير ، والهداف القدير البولندي ليفاندوفسكي، ودايفد الابا وفيلب لام قائد الفريق وفرانك ريبيري.

وكتب القائمين على إدارة صفحة بايرن ميونيخ العربية خلال مقطع الفيديو "وعدنا فأوفينا! البايرن يتحدث العربية".

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)