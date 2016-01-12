شاهد .. نجوم البايرن يتحدثون العربية

بعد ساعات من اختتام معسكر الفريق في العاصمة القطرية الدوحة قامت الصفحة الرسمية لفريق بايرن ميونيخ الألماني ، بفكرة جديدة من أجل المزيد من التواصل مع مشجعي الفريق البافاري بالعالم العربي.

حيث قام نجوم الفريق بالتحدث لبضع ثوان باللغة العربية مرددين عبارة "البايرن يتحدث بالعربية"

شارك في التحدث خلال مقطع الفيديو الحارس العملاق مانويل نوير ، والهداف القدير البولندي ليفاندوفسكي، ودايفد الابا وفيلب لام قائد الفريق وفرانك ريبيري.

وكتب القائمين على إدارة صفحة بايرن ميونيخ العربية خلال مقطع الفيديو "وعدنا فأوفينا! البايرن يتحدث العربية".