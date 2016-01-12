شاهد .. نازحون ليبيون يحلمون بالعودة إلى بيوتهم

تقيم أُسر نازحة من مدينة بنغازي الليبية بدون وظائف ولا بيوت ولا وسائل لكسب الرزق في مدارس حكومية مكتظة، فهي تحلم بالعودة لبيوتها مرة ثانية.

من جانبها قالت حنان الشهيبي المسؤولة في المنظمة الليبية للتنمية : إن غالبية الأُسر النازحة من بنغازي تقيم في المدينة ويعيش كثيرون منهم في مدارس حكومية".

وأضافت الشهيبي "وصل عدد النزوح من مدينة بنغازي إلى 47 ألف عائلة تقريبا منهم من لجأ على حسابه الخاص (إيجار) خارج المدينة والأغلبية بالآلاف ضمتهم المؤسسات الحكومية.

ويقدر مركز رصد النزوح الداخلي وجود نحو 434 ألف نازح في ليبيا منتصف 2015. ويضيف المركز أنه مع وجود مناطق كثيرة خارج حدود متابعة طاقم المنظمة المدنية وعمال الإغاثة بسبب خطورة الوضع فيها فإن العدد أكبر من المذكور على الأرجح.

وهجرت كل ضواحي بنغازي، حيث تركت لمسلحين محليين وجماعات يستخدمونها كساحة قتال لكل منهم

وانزلقت ليبيا إلى الاضطرابات في أعقاب الثورة التي أطاحت بالقذافي، وتنافس فصائل وجماعات مسلحة وحكومتين على السلطة.