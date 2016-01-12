شاهد: فلسطيني يستخدم نظام "الزراعة المائية" لإنتاج محاصيله

يستخدم مزارع فلسطيني من قرية وادي فوكين بالضفة الغربية بفلسطين المحتلة نظام الزراعة المائية في إنتاج محاصيله.

ويحتوي نظام الزراعة المائية على مضخة ري تمد المحاصيل بالماء ومحلول مغذ على مدار اليوم دون حاجة إلى تربة.

وقال المزارع الفلسطيني " إن هذا الأسلوب يقضي تقريبا على أمراض التربة ويزيد الإنتاجية". مشيرا إلى أن بناء نظام الزراعة المائية كلفه ألوف الدولارات واستغرق شهورا من العمل.

وأضاف مناصرة أن الزراعة المائية لا تحتاج الى مساحات كبيرة من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية الأمر الذي يزيد الحاجة للجوء لها نتيجة مصادرة اسرائيل لمساحات كبيرة من الأراضي لبناء مستوطنات يهودية حول القرية.

ولا تتأثر المحاصيل المزروعة بهذه الطريقة بتغير الطقس أو بالمواسم لأنها تزرع في بيوت محمية (صوبات).

وأقام المزارع الفلسطيني على هذا النظام ليتسنى له زراعة محاصيل على مدار العام في (صوبة زراعية) وبدأ بزراعة الخس والكرنب.