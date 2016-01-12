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شاهد .. المساعدات الإغاثية تصل بلدة مضايا المحاصرة

12/1/2016

قال عمال إغاثة  وصلوا إلى بلدة مضايا السورية المحاصرة إن ظروف السكان "مفجعة" حيث يكابدون الهزال والجوع ويحتاج المئات منهم إلى رعاية خاصة.

وجلبت قافلة مساء الاثنين أول إمدادات غذائية وطبية للإغاثة منذ شهور إلى بلدة مضايا الواقعة في غرب سوريا حيث تحاصر قوات الأسد وميليشيات حزب الله 40 ألف شخص فيما يقول أطباء محليون إن بعض السكان قضوا نحبهم جوعا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها طلبت من الحكومة السورية السماح بإرسال عيادات متنقلة وفرق طبية إلى مضايا لتقييم حجم سوء التغذية مع إجلاء الحالات الأسوأ.

ونقلت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في دمشق التي رافقت قافلة الإغاثة داخل مضايا عن طبيب محلي قوله إن عددا يتراوح بين 300 و400 شخص في حاجة ماسة للرعاية الطبية.

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