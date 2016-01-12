البث الحي
منوعات

شاهد .. أردوغان: منفّذ تفجير إسطنبول انتحاري سوري

12/1/2016

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هجوم إسطنبول نفذه انتحاري من سوريا، مشيرا إلى وجود أجانب بين القتلى العشرة بالتفجير الذي استهدف سياحا داخل ميدان السلطان أحمد في إسطنبول.

وقال أردوغان في كلمة بثها التلفزيون التركي اليوم: "إنني أدين الهجوم الإرهابي في إسطنبول الذي يعتقد أنه نفذ من قبل انتحاري من أصل سوري، للأسف الشديد، هناك 10 قتلى، بينهم أجانب وأتراك، كما هناك 15 جريحا".

وامتنع أردوغان عن توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة بعينها، لكنه اعتبر أنه "لا فرق بين "تنظيم الدولة" وحزب العمال الكردستاني وبقية التنظيمات "الإرهابية".

وتساءل أردوغان: هل توجد دولة أخرى في العالم تواجه تنظيم الدولة "الإرهابي" بحزم أكثر من تركيا، وتدفع ثمنا مثلنا؟

وقال أروغان إن روسيا لا تواجه تنظيم الدولة في سوريا بل على العكس تعمل على إقامة دويلة سورية في اللاذقية ومحيطها، وتقصف أبناء جلدتنا التركمان هناك.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)