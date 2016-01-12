شاهد .. أردوغان: منفّذ تفجير إسطنبول انتحاري سوري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هجوم إسطنبول نفذه انتحاري من سوريا، مشيرا إلى وجود أجانب بين القتلى العشرة بالتفجير الذي استهدف سياحا داخل ميدان السلطان أحمد في إسطنبول.

وقال أردوغان في كلمة بثها التلفزيون التركي اليوم: "إنني أدين الهجوم الإرهابي في إسطنبول الذي يعتقد أنه نفذ من قبل انتحاري من أصل سوري، للأسف الشديد، هناك 10 قتلى، بينهم أجانب وأتراك، كما هناك 15 جريحا".

وامتنع أردوغان عن توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة بعينها، لكنه اعتبر أنه "لا فرق بين "تنظيم الدولة" وحزب العمال الكردستاني وبقية التنظيمات "الإرهابية".

وتساءل أردوغان: هل توجد دولة أخرى في العالم تواجه تنظيم الدولة "الإرهابي" بحزم أكثر من تركيا، وتدفع ثمنا مثلنا؟

وقال أروغان إن روسيا لا تواجه تنظيم الدولة في سوريا بل على العكس تعمل على إقامة دويلة سورية في اللاذقية ومحيطها، وتقصف أبناء جلدتنا التركمان هناك.