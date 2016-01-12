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شاروخان حزين لأن فيلمه لم يحقق النجاح المتوقع

12/1/2016

على الرغم من أن فيلم ديلوالي، أحدث أفلام الممثل الهندي الشهير شاروخان، حقق نجاحا في شباك التذاكر في أيام عرضه الأولى، إلا أن نجم الفيلم رأى أنه لم يحقق النجاح  المتوقع  في شباك التذاكر الهندي.

وقال موقع بوليوود لايف الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير إن فيلم  باجيراو ماسستاني بطولة رانفير سينغ وديبيكا بادكون تمكن من التغلب على  ديلوالي في شباك التذاكر الهندي.

وأعرب شاروخان عن خيبة أمله تجاه أداء الفيلم في شباك التذاكر الهندي، وقال "لا أعتقد أن الفيلم حقق ما كان يجب أن يحققه، إنني شخصيا  حزين".

وأضاف "ولكي أكون صادقا، ربما لم يكن أداء الفيلم جيدا في الهند،  ولكنه حقق نجاحا جيدا في دول عدة في الخارج مثل ألمانيا والنمسا ، إنه  أمر رائع أن تصل الأفلام الهندية لدول بعيدة ، فهذا يعنى أن هناك فرصا  كبيرة للسينما الهندية".

 

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