حاكم إسطنبول: 10 قتلى و15 جريحا في انفجار بوسط المدينة

قال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في انفجار كبير هز ساحة السلطان أحمد بوسط المدينة.

وأضاف أن التحقيقات جارية لتحديد نوع المتفجرات المستخدمة والجهة المسؤولة عن الانفجار.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى الساحة القريبة من المسجد الأزرق ومسجد آيا صوفيا في منطقة تجتذب الكثير من السائحين في إسطنبول أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان. ونقلت السيارات المصابين فيما طوقت الشرطة الشوارع.

وقال ضابط شرطة وهو يبعد الناس عن الساحة "نتخذ تدابير احترازية خشية وقوع انفجار ثان."

وقالت قناة "خبر ترك" التلفزيونية إن الانفجار ربما نجم عن هجوم انتحاري لكن لم يتأكد هذا على نحو مستقل.

وقالت امرأة تعمل في متجر قريب للتحف دون أن تكشف عن اسمها "كان صوت الانفجار عاليا للغاية. شعرنا باهتزاز قوي وجرينا ورأينا أشلاء."