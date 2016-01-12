بضع تمرات يوميا تعطيك فوائد كبيرة

بضع تمرات يوميا تعطي فوائد كثيرة – دويتش فيله

تكثر الدراسات التي تؤكد فوائد التمر الجمة على الصحة، فمكونات هذه الثمرة البنية الصغيرة تجعلها مفيدة للقلب والمناعة كما يقول البعض.

ويحرص الكثيرون وخاصة في البلدان العربية على تناول التمر يوميا، وهذه العادة لها مبررات وجيهة، فالتمر من أكثر المواد الغذائية المفيدة للصحة، فهو يحتوي معادن مفيدة للجسم إضافة إلى فيتامينات ومركبات غذائية نباتية.

التمر يحتوي على النحاس والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز، فضلا عن سلسلة فيتامين "بي" بما في ذلك "بي6" والنياسين وحمض البانتوثنيك والريبوفلافين، إضافة إلى أن التمر غني بفيتامين "أي" و"كي" ومركبات الكاروتين واللوتين وزياكسانثين، كما يحتوي على الألياف.

وأكدت دراسة حديثة نشرت في دورية خاصة بالتغذية الصحية في أميركا، أن التمر يحتوي ما لا يقل عن 15 نوعا من المعادن المهمة، فضلا عن السيلينيوم، وهو عنصر مضاد للسرطان ويساعد على تقوية المناعة.

والأهم هو أن الاستفادة من هذه الثمرة لا تتطلب الإكثار من تناولها، فتناول ثلاث حبات من التمر في اليوم كاف للحصول على فوائد هذه الثمرة، وفق ما يرى البعض، في حين قد يفضل آخرون تناول كمية أكبر للاستمتاع بطعمه اللذيذ والحصول على مزيد من الفوائد.

وتكثر الأدلة التي تؤكد أن التمر هو غذاء جيد للقلب، فنسبة البوتاسيوم العالية الموجودة بداخله تجعل تناوله مفيدا للقلب، فوفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس" فإن دراسات كثيرة أكدت أن تناول التمر يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب الأخرى.

كما يمكن لثمرة التمر أن تساعد على تخفيض مستويات الكولسترول السيئ "أل دي أل" المضر بالصحة، وهو بحسب رأي الأطباء المسبب الأكبر لمشاكل القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأفضل وسيلة لحفظ التمور تكون بتخزينها في وعاء مغلق بإحكام وفي مكان مظلم، مما يجعل استخدامها ممكنا لمدة عام كامل.