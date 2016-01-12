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بالفيديو.. الصليب الأحمر: بلدات عدة تتألم مثل مضايا

12/1/2016

قال المتحدث باسم الصليب الأحمر للجزيرة مباشر إن هناك بلدات عدة في ريف دمشق الغربي تعاني مثل بلدة مضايا وأكثر.

وأوضح ماثيو موريس خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر أن توصيل المساعدات إلى بلدة مضايا في ريف دمشق الغربي استغرق جهودا امتدت لثلاثة أشهر.

وأضاف ماثيو موريس إن ما يوجد حاليا من مساعدات غير كاف للبلدة ولا لعلاج المصابين.

وتابع أن الصليب الأحمر استطاع  التواصل مع بعض المستشفيات الميدانية لإجلاء السكان الذين يعانون في مضايا.

وذكر موريس أن هناك آملا في العودة مرة أخرى ونأمل أن نعود إلى مضايا  يوم الخميس من هذا الأسبوع لكن هذا غير مضمون، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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