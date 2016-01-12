الوفي:"العدالة والتنمية "والنظام كانا صمام أمان لحفظ المغرب

قالت قالت البرلمانية المغربية نزهة الوفي إن نظام الحكم في المغرب وافق على حزمة إصلاحات واضحة بل قاد بعضها بنفسه .

وأضافت الوفي خلال ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة بعنوان "أدوار ومسؤوليات اللاعبين الحليين بمناسبة الذكرى الخامسة لثورات الربيع العربي" أضاف أن حزب العدالة والتنمية ونظام الحكم في البلاد عملا كصمام أمان لحفظ المجتمع المغربي.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة بن كيران انطلق من مرجعيته التي تؤمن بالشراكة وتوسيع التحالف مع قوى المجتمع.

وأكدت أن الملك محمد السادس تجاوب مع مطالب الإصلاح وغلفها بجرعة دستورية غير مسبوقة.

وأوضحت الوفي أن لدى المغرب وثيقة دستورية رفيعة أعطت قوة للسلطة التنفيذية في ترجمة واضحة لمنطق الشراكة.