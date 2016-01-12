البث الحي
منوعات

المعارضة السورية : أمريكا راجعت موقفها من الأسد إرضاء لروسيا

12/1/2016

منسق للمعارضة السورية رياض حجاب

حذر رياض حجاب منسق المعارضة السورية من أن المعارضة تواجه مأزقا صعبا بشأن المشاركة في محادثات السلام الخاصة بالأزمة السورية والتي من المقرر انعقادها في جنيف نهاية الشهرالحالي وذلك بسبب التراجع المستمر لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة ومن رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال حجاب اليوم الثلاثاء " إن الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها بشأن سوريا بما في ذلك مستقبل الرئيس بشار الأسد لاسترضاء روسيا"

وأضاف حجاب – الذي اختير في ديسمبر منسقا للهيئة التفاوضية للمعارضة لقيادة المحادثات المستقبلية بشأن سوريا – إن الخلافات لا تزال قائمة مع الحكومة السورية والأمم المتحدة بشأن جدول أعمال المحادثات.

وقال "للأسف يوجد تراجع واضح جدا خاصة من الولايات المتحدة فيما يخص أجندة المفاوضات" مشيرا إلى أن الأمريكيين يرغبون في تشكيل حكومة يترك النظام للمعارضة فيها عددا قليلا من الوزارات.

وقال إن التراجع الأمريكي بدا في بنود قرار مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي والذي رسم خارطة طريق لمحادثات السلام لكنه فشل في الاتفاق على مستقبل الرئيس السوري  ، ووصف حجاب هذا القرار بأنه  يضم الكثير من الثغرات ويشوبه الغموض.  

وأضاف قائلا " لم يذكر الروس ولا الأمريكيون الأسد خلال المفاوضات ولم يتحدثوا عن رحيله وهذا تراجع واضح، وذكر بما سبق وقاله أوباما بأن الأسد ليس له شرعية, وأضاف  أن كيري يبدو وكأنه يقدم تنازلات."

وانتقد حجاب الإدارة الأمريكية والرئيس باراك أوباما بشأن  التعامل مع مقترحات فرض منطقة حظر طيران لحماية السوريين وتعامله مع الأسلحة الكيماوية لدى الحكومة السورية.

وقال "لا يرغب أوباما فيها (فرض منطقة حظر طيران) ..

 

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)