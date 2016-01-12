العناني : القوى التقليدية أكثر المستفيدين من الربيع العربي

قال قال الباحث المصري الدكتور خليل العناني إن الشارع هو الذي قاد الرغبة في التغيير وليس الأحزاب السياسية في دول الربيع العربي .

وأضاف العناني خلال ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة بعنوان "أدوار ومسؤوليات اللاعبين المحليين بمناسبة الذكرى الخامسة لثورات الربيع العربي" أضاف أن أكثر من استفادوا من الربيع العربي هي القوى التقليدية وذلك بسبب عدم وجود تنظيم للقوى الثورية .

وأكد العناني أنه لابد أن تنتقل حركات التغيير في الشارع إلى مؤسسات الدولة للعمل في إطار مؤسسي .

وأضاف أن النظام في مصر لم يسقط على الإطلاق فمؤسساته وأدواته ظلت حاضرة طوال الوقت.

وعن الثورة التونسية أكد العناني أن التوافق الذي قادته حركة النهضة جاء لنزع فتيل أي أزمة يمكن أن تنشب بعد الثورة في تونس مشيرا إلى أن الحركة قبلت باللعبة الديمقراطية وما تمخضت عنه ولم تتمسك بالسلطة .

وعن التجربة المصرية أكد خليل أن محاولة القوى الإسلامية احتواء الدولة العميقة لم تفلح على الإطلاق ، مضيفا أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي لم يصدر بنية سيئة لأنه ألغاه بعد أسبوع عندما واجه عدم رضا عدد من الأطياف السياسية.