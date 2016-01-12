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العمراني : الثورة اليمنية عبرت عن المواطن في أحلى تجلياته

12/1/2016

قال قال محمد العمراني نائب رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية اليمنية إن الثورة اليمنية عبرت عن المواطن اليمني في أحلى تجلياته ورفضه للتوريث والاستبداد.

وأضاف العمراني خلال ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة بعنوان "أدوار ومسؤوليات اللاعبين المحليين بمناسبة الذكرى الخامسة لثورات الربيع العربي" أضاف أن من أهم مطالب الثورة في اليمن مطلب الدولة في حد ذاتها .

مؤكدا أن الأحزاب السياسية وصلت إلى طريق مسدود قبل الثورة بسبب النظام الانتخابي المزور وانسداد أي مساحة للعب أدوار حقيقة داخل الإطار السياسي.

وأشار نائب رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية اليمنية إلى أن النظام السابق كرس الاحتكام للقبلية وزور الانتخابات وجعل مناطق من البلاد خارج سيطرة الدولة .

وأكد أن النظام السابق عمل على عملية اغتيال للولاء للوطن واستبدلها بالولاء للشخص .

وأوشح العمراني أنه ومع قيام الثورة كان الجيش اليمني قد تمت مصادرته واستبدل بمجموعة من الجيوش منها مليشيات تابعة لعائلة الرئيس المخلوع

وأضاف أن تواجد المليشيات التابعة للمخلوع أثر على دور الجيش الوطني الذي كان بإمكانه أن يلعبه  لصالح الثورة .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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