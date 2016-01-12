البث الحي
منوعات

الذهب يرتفع بعد خسائر يومين مدفوعا بمخاوف الصين

12/1/2016

الذهب يرتفع بعد خسائر يومين

ارتفع الذهب في المعاملات المبكرة اليوم ليتوقف هبوطه الذي استمر على مدى اليومين الماضيين إذ عززت المخاوف إزاء النمو الاقتصادي في الصين وهبوط الأسهم مجددا وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

واستقرت الأسهم الآسيوية قرب أقل مستوي في 4 أعوام ويتجه النفط الخام لتسجيل خسائر 20% في أقل من أسبوعين مع قلق المستثمرين بشأن مدى تباطؤ اقتصاد الصين وتأثيره على الأسواق الناشئة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1095 دولارا للأوقية بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش بينما نزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1094 دولارا.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه استثمار بديل في أوقات الضبابية المالية إلا أن موجات صعود الذهب بفضل وضعه كملاذ آمن لا تدوم طويلا عادة.

ومن المرجح أن تحد من مكاسب الذهب المخاوف من أن يقود رفع أسعار الفائدة الأمريكية لتقليص الطلب علي الذهب الذي لا يحمل الفائدة فيما يعزز الدولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ديسمبر وتتجه الأنظار الآن لعدد المرات التي سيتم فيها رفع الفائدة خلال العام الجاري.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)