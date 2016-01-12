الذهب يرتفع بعد خسائر يومين مدفوعا بمخاوف الصين

الذهب يرتفع بعد خسائر يومين

ارتفع الذهب في المعاملات المبكرة اليوم ليتوقف هبوطه الذي استمر على مدى اليومين الماضيين إذ عززت المخاوف إزاء النمو الاقتصادي في الصين وهبوط الأسهم مجددا وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

واستقرت الأسهم الآسيوية قرب أقل مستوي في 4 أعوام ويتجه النفط الخام لتسجيل خسائر 20% في أقل من أسبوعين مع قلق المستثمرين بشأن مدى تباطؤ اقتصاد الصين وتأثيره على الأسواق الناشئة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1095 دولارا للأوقية بحلول الساعة 06:33 بتوقيت جرينتش بينما نزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1094 دولارا.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه استثمار بديل في أوقات الضبابية المالية إلا أن موجات صعود الذهب بفضل وضعه كملاذ آمن لا تدوم طويلا عادة.

ومن المرجح أن تحد من مكاسب الذهب المخاوف من أن يقود رفع أسعار الفائدة الأمريكية لتقليص الطلب علي الذهب الذي لا يحمل الفائدة فيما يعزز الدولار.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ديسمبر وتتجه الأنظار الآن لعدد المرات التي سيتم فيها رفع الفائدة خلال العام الجاري.