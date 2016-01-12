أوغلو : تنظيم الدولة وراء تفجير إسطنبول وسنواصل دعم السوريين

قال رئيس الوزراء التركي " أحمد داود أغلو" مساء اليوم إن بلاده تمر بمرحلة صعبة وتحديات كبيرة، ويجب على العالم جميعا أن يتكاتف معها كما تكاتف مع فرنسا بعد تفجيرات باريس الإرهابية.

وأكد أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقد بإسطنبول أنه لن يكون هناك أي استهداف أو تضييق على السوريين ،وأن بلاده ستقف دائما إلى جانب الشعب السوري، وستزيد من دعمها له ، مشددا على ضرورة التفرقة بين الإرهابيين وبين اللاجئين.

وأشار أوغلو إلى أن الشخص الذي فجر نفسه في منطقة السلطان أحمد ينتمي إلى تنظيم الدولة ، موضحا أن جميع ضحايا التفجير بميدان السلطان أحمد هم من الرعايا الأجانب.

وأضاف: "نتمنى الرحمة لكل الأبرياء الذين قتلوا من الأجانب والسياح، ونسبة كبيرة من القتلى والجرحى هم من الألمان، نقدم تعازينا لألمانيا".

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن تفجير اليوم أفجع قلب 78 مليون تركي ويجب على الجميع التكاتف لمواجهة الإرهاب، منوها أن كل الأحداث الإرهابية التي تجري في العالم ناجمة عن الفراغ الأمني الذي حصل في سوريا.