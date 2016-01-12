أسعار النفط عند أدنى مستوىاتها في 12 عاما

صهاريج تخزين داخل منشأة نفطية _ رويترز

انخفضت أسعار النفط (الاثنين ) نحو ستة بالمئة إلى مستويات جديدة هي الأدنى في 12 عاما، فيما ينذر استمرار الاضطرابات في أسواق الأسهم الصينية بوصوله إلى 20 دولارا للبرميل.

وأثار الانخفاض الحالي الذي يمثل أكبر خسارة يومية منذ سبتمبر الماضي موجة من التداول الغير مسبوق داخل أسواق النفط.

وحذربنك "مورجان ستانلي" من أنه إذا سجل اليوان الصيني مزيدا من التراجع فإنه قد يدفع أسعار النفط للتهاوي إلى نطاق 20-25 دولارا للبرميل لتواصل خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام وبلغت 15 بالمئة.

وقالت شركات التنقيب في الولايات المتحدة إنها تركز على مواصلة تشغيل آبارها لأطول فترة ممكنة رغم هبوط النفط.

وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت دولارين في العقود الآجلة ليصل عند التسوية إلى 31.55 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل 2004. وفقد برنت أكثر من 15 بالمئة من قيمته في موجة هبوط استمرت ست جلسات متتالية وهي أكبر خسائر من نوعها في عام بحسب متخصصين .