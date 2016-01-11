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وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى "مضايا"

11/1/2016
أهالي مضايا بانتظار توزيع المساعدات

رصدت شاشة الجزيرة مباشر وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى مدينة مضايا السورية المحاصرة بريف دمشق الغربي

وكانت الجزيرة مباشر قد بثت قبل قليل أولى الصور لقافلة المساعدات المتجهة إلى مضايا قرب الحدود اللبنانية، وتظهر الصور أهالي مدينة مضايا السورية المحاصرة وهم بانتظار توزيع المساعدات الإنسانية عليهم.

جدير بالذكر أن المساعدات لا تشمل الوقود ولا مواد التدفئة.

وكانت انطلقت صباح اليوم عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية باتجاه بلدة مضايا في ريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب، تنفيذا لبنود الاتفاق الخاص بمضايا التي تعاني حصاراً خانقا منذ شهور.

وقال مراسل الجزيرة إن قافلة مكونة من 21 شاحنة بدأت بنقل 129 طناً من المواد الغذائية والطبية من ريف حماة باتجاه الفوعة وكفريا، كما انطلقت إلى مضايا قافلة أخرى من الشاحنات بعد تعبئتها بمساعدات من مستودعات تابعة للأمم المتحدة في حمص وطرطوس.

ووفق مصادر طبية في مضايا، سجلت المراكز الطبية عدداً كبيراً من حالات التسمم بين السكان جراء تناولهم الأعشاب وأوراق الشجر، بينما استمر تدفق حالات الإغماء والإعياء الناتج عن الجوع لاسيما بين الأطفال.

وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن مضايا تحتاج إلى إمداد مستمر من المساعدات لا مجرد شحنة واحدة، وتؤكد أنه في مستشفى واحد يعاني 150 شخصا على الأقل المرض الشديد، عشرة منهم قد يفارقون الحياة إذا لم تتوفر الأدوية عاجلاً.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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