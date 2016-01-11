موراي يتبرع للاجئين السوريين بأكثر من 100 ألف دولار

نجم التنس البريطاني "آندي موراي" – رويترز

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الاثنين إن نجم التنس البريطاني "آندي موراي" ساهم في جمع أكثر من 83 ألف جنيه استرليني (121 ألف دولار) للأطفال اللاجئين السوريين من خلال التبرع بالمال عن كل ضربة إرسال ساحق سجلها في إطار مبادرته (آنديز ايسيز).

وأوضحت اليونيسيف أن الأموال التي جمعها بطل التنس البريطاني يمكن أن توفر بطانيات لأكثر من 16 ألف طفل.

وقال موراي في بيان له: "من الرائع أننا استطعنا جمع مثل هذا المبلغ وأنا ممتن كثيرا للرعاة والمعجبين لمساعدتهم في هذا – لم أكن استطيع تحقيق هذا دونهم."

وأضاف موراي قائلا: "أتذكر مشاهدة الأنباء الصيف الماضي عندما قررت انني أريد فعل شيء لمساعدة بعض من ملايين الأطفال الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الوضع في سوريا."

ووفقا لرويترز فقد دفعت شركتا (ستاندرد لايف) و(آندر ارمور) الراعيتان لموراي وكذلك رابطة التنس البريطانية ورابطة لاعبي التنس المحترفين مبلغا مساويا لما قدمه اللاعب.

وكان موراي المصنف الثاني عالميا – أعلن في سبتمبر الماضي إنه سيتبرع بمبلغ 50 جنيها استرلينيا عن كل ضربة إرسال ساحق يطلقها حتى نهاية 2015 .

ويعتبر النجم البريطاني من أحدث المشاهير الذين يتبرعون بالمال لضحايا الحرب في سوريا بعد أن أعلن الممثلان "ساشا بارون كوهين" و"آيلا فيشر" تبرعهما بمبلغ مليون دولار لجمعيتين خيريتين تعملان في سوريا.