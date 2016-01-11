مقتل وإصابة العشرات في انفجارين شرقي بغداد

انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد – أرشيف

قالت مصادر أمنية عراقية للجزيرة مباشر ، إن سيارة مفخخة انفجرت مساء الاثنين بالقرب من أحد المراكز التجارية في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرق العاصمة ، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأضافت المصادر ، أن مسلحين مجهولين قاموا باقتحام المركز بعد الانفجار مباشرة بعد تبادل إطلاق نار مع حراس المركز وأنهم قاموا باحتجاز رهائن مدنيين داخل المركز ، وبعد ذلك قامت القوات الأمنية العراقية بتطويق المركز بالكامل فيما كانت قوات الأمن مدعومة بمروحيات تقوم بمحاولة لاقتحام المركز وانقاذ الرهائن .

وأكدت المصادر بأن القوات الخاصة تمكنت من الدخول بعد مواجهات استخدمت فيها قناصة وقنابل غاز وأسلحة مختلفة وأن تلك القوات تمكنت من قتل أربعة من المهاجمين واصابة أربعة آخرين تم اعتقالهم .

كانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر أمنية وطبية قالت إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 في انفجارين في شرق العراق ، وقالت المصادر إن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا في ملهى ببلدة المقدادية على بعد 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد. وانفجرت سيارة ملغومة متوقفة بالخارج عندما تجمع مسعفون ومدنيون في موقع الانفجار الأول.