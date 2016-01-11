مصدر: إيران تزيل قلب مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل

موقع مفاعل اراك الذي يعمل بالماء الثقيل _ رويترز

قال مصدر مطلع لوكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين إن إيران أزالت قلب مفاعل أراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل من أجل تقليل البلوتونيوم وملأته بالإسمنت.

وكان مصير المفاعل الواقع في وسط إيران من أصعب النقاط الشائكة في المفاوضات النووية الطويلة التي انتهت بالتوصل إلى إتفاق في يوليو الماضي.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق على إعادة برمجة مفاعل أراك للماء الثقيل حتى لا يمكنه إنتاج البلوتونيوم الانشطاري الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.

وتقول الجمهورية الإسلامية إن الهدف من المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل بقدرة 40 ميجاوات هو إنتاج النظائر الطبية التي تستخدم في علاج السرطان وغيره من العلاجات الطبية. نافية أن يكون الهدف من أنشطتها النووية إنتاج أسلحة.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في مقابلة أجرتها معه صحيفة اعتماد الإيرانية ونشرتها اليوم الاثنين إن "إيران أوفت بتعهداتها بموجب اتفاق يوليو النووي قبل الوقت المتوقع."

وأضاف "تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة سيكتمل في الأيام السبعة القادمة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة اليوم الاثنين "متفائلون برفع العقوبات المفروضة على إيران خلال الأيام القليلة المقبلة."