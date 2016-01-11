البث الحي
منوعات

مصدر: إيران تزيل قلب مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل

11/1/2016
  موقع مفاعل اراك الذي  يعمل بالماء الثقيل  _ رويترز

قال مصدر مطلع لوكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين إن إيران أزالت قلب مفاعل أراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل من أجل تقليل البلوتونيوم وملأته بالإسمنت.

وكان مصير المفاعل الواقع في وسط إيران من أصعب النقاط الشائكة في المفاوضات النووية الطويلة التي انتهت بالتوصل إلى إتفاق في يوليو الماضي.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق على إعادة برمجة مفاعل أراك للماء الثقيل حتى لا يمكنه إنتاج البلوتونيوم الانشطاري الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.

وتقول الجمهورية الإسلامية إن الهدف من المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل بقدرة 40 ميجاوات هو إنتاج النظائر الطبية التي تستخدم في علاج السرطان وغيره من العلاجات الطبية. نافية أن يكون الهدف من أنشطتها النووية إنتاج أسلحة.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في مقابلة أجرتها معه صحيفة اعتماد الإيرانية ونشرتها اليوم الاثنين إن "إيران أوفت بتعهداتها بموجب اتفاق يوليو النووي قبل الوقت المتوقع."

وأضاف "تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة سيكتمل في الأيام السبعة القادمة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة اليوم الاثنين "متفائلون برفع العقوبات المفروضة على إيران خلال الأيام القليلة المقبلة."

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)