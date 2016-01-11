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لاجئ سوري سيجلس بجوار زوجة أوباما في خطاب حالة الاتحاد

11/1/2016

لاجيء سوري ضيف اوباما في خطاب حالة الإتحاد

 أعلن البيت الأبيض أن قائمة تضم 23 ضيفا خاصا سيحضرون الخطاب الأخير لحالة الاتحاد الذي سيلقيه الرئيس باراك أوباما، غدا  الثلاثاء. ومن بين المفاجآت التي تضمنتها القائمة وجود اسم لاجيء سوري من بين المدعوين.

وهذا اللاجئ السوري هو رفاعي حمو، وهو عالم سوري فر من سوريا إلى تركيا، وبعدها انتقل للعيش في ولاية متشغان الأمريكية كلاجئ، وهو مصاب بسرطان المعدة  .

ومن المقرر أن يجلس  حمو بجوار السيدة الأولى ميشيل أوباما خلال إلقاء الخطاب. ويعتزم أوباما قبول 10 آلاف لاجئ من سوريا خلال عام، رغم  مساعي الجمهوريين لوقف تنفيذ هذا البرنامج.

وتمثل دعوة الأميركيين الذين يجسدون أولويات الرئيس تقليدا قديما من تقاليد خطاب حالة الاتحاد.

وفي العام الحالي، سيبقى مقعد خالٍ ليرمز إلى ذكرى ضحايا أعمال العنف التي ترتكب بالسلاح. وذكر أوباما أنه يعتزم إثارة مسألة ضرورة تشديد قوانين السلاح قبل حملة انتخابات الرئاسة والكونغرس لعام 2016، والتي تجري في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن بين الـ23 شخصية التي ستحضر الخطاب باعتبارهم ضيوفا للرئيس الأمريكي؛ رايان رييس من سان، وهي رفيقه دانييل كوفمان  الذي قتل في هجوم برناردينو كاليفورنيا  الذي وقع في ديسمبر الماضي عندما قتل زوجان يستلهمان أفكار تنظيم الدولة 14 شخصا.

 

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