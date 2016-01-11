فيديو.. وليد جنبلاط : نتبادل، نتعاتب، لكن لا مهرب من الحوار

اجتمع سياسيون لبنانيون اليوم الاثنين بمقر إقامة رئيس مجلس النواب "نبيه بري" بالعاصمة اللبنانية بيروت في محاولة منهم لإنهاء الجمود السياسي الذي يشل لبنان ويتركه بلا رئيس منذ أكثر من عام ونصف.

وشدد الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط " في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع على أهمية الحوار من أجل استمرار العمل السياسي في لبنان.

وأضاف جنبلاط قائلا "نؤكد على الحوار. نتبادل.. نتعاتب.. لكن لا مهرب من الحوار. استمعنا الى بعض التوضيحات والعتب المتبادل."

وتضم حكومة سلام وزراء من جماعة حزب الله المدعومة من ايران وتيار المستقبل بزعامة سعد الحريري المدعوم من السعودية إضافة الى آخرين ينتمون لأحزاب مسيحية متنافسة.

ووفقا لرويترز فإن الوكالة الوطنية للإعلام ذكرت أن جدول أعمال الاجتماع يضم 140 بندا. ومن المقرر ان تُعقد الجلسة التالية من جلسات الحوار الوطني يوم 27 يناير الجاري

ويخلو مقعد الرئاسة اللبنانية – وهو مخصص للطائفة المارونية – منذ انتهاء فترة ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو 2014.