فيديو.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم لكرة القدم لعام 2015 للمرة الخامسة في تاريخه وهو إنجاز غير مسبوق بعد أن تفوق على زميله بالفريق البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو،لاعب ريال مدريد.

وحقق النجم الأرجنتيني مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، فيما كان رصيد البرتغالي صفراً من الألقاب الجماعية.

وتوج ميسي أربع مرات سابقة بلقب أفضل لاعب في العالم أعوام 2009 و 2010 و2011 و2012، قبل أن يبتعد عن اللقب عامين متتاليين عندما توج بهما رونالدو، فيما فاز كريستيانو باللقب ثلاث مرات أعوام 2008 و2013 و2014.

يذكر أن مسابقة أفضل لاعب في العالم كانت تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية منذ عام 1956 وأول لاعب حصل عليها هو الإنكليزي سير ستانلي ماتيوس وظلت الجائزة تنفرد بتقديمها المجلة الفرنسية تحت مسمى الكرة الذهبية حتى عام 1991 عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يمنح جائزة أفضل لاعب في العالم من جانبه وكان أول لاعب يتوج باللقب هو الألماني لوثر ماتيوس واستمرت الجائزة توزع من قبل الجهتين حتى عام 2009 عندما توج ليونيل ميسي بلقب أفضل لاعب في "المسابقتين" وانطلاقاً من عام 2010 تم توحيد الجائزتين في جائزة واحدة هي الـ "بالون دور".