فيديو..علماء يتوصلون لسبب مرض مومياء قبل آلاف السنين

اكتشف علماء في معهد بحثي بإيطاليا البكتيريا التي تسببت في ألم المعدة للمومياء "أوتزي" قبل آلاف السنين.

و"أتزي" مومياء لرجل الثلج الذي عُثر عليه في نهر جليدي من قبل اثنين من المتسلقين عام 1991 في جبال الألب على الحدود النمساوية الإيطالية، ويقدر عمر المومياء بنحو 5300 عاما.

وتوصل العلماء في معهد "EURAC" الإيطالي هذا الأسبوع إلى البكيتريا التي تسببت في أوجاع بمعدة المومياء، وهو الاكتشاف الذي سيحدث تغييرا كليا في تاريخ نشأة البكتيريا.

وقام العلماء بأخذ عينة من فم المومياء وقاموا بالتعرف على البصمة الجينية الكاملة له ، فيما تعد خطوة كبيرة وغير مسبوقة في التعرف على كيفية حدوث المرض و العدوى البكتيرية التي أصيب بها.