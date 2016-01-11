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فيديو: صلوات "الفودو" لانتخابات هادئة في بنين

11/1/2016

في بنين تجمعت أعداد من الأفارقة والأمريكيين الأحد الماضي لتقديم الصلوات والتضحيات من أجل السلام خلال عطلة الفودو الوطنية ، واحتشد المئات في جميع أنحاء البلاد للصلاة من أجل انتخابات رئاسية هادئة .

وقال أحد رجال الدين  إن "هذه لحظة عظيمة، وأنه يجب أن تأخذ الرعاية حيث إنها تنبع من التقاليد ، هذا المهرجان هو فرصة للصلاة وجعل التضحيات من أجل السلام والرخاء ".

وفي الحفل  الذي أقيم في جراند بوبو، جنوب غرب بنين، ناشد الزعيم الروحي  لبنين إلى الهدوء قبل الانتخابات ، وأشار إلى أن ديانة الفودو ، تنشد السلام والمحبة ، وأكد أنه يريد السلام وقال نحن نصلي من أجل السلام في العالم كله"،

وعلى الرغم من أنه لايوجد تاريخ من العنف السياسي في بنين، لكن الحملات الانتخابية  قد طغا علىها الجدل الدائر حول المرشح الذي سيختاره الحزب الحاكم للترشيح.

وديانة الفودو ديانة منتشرة في  الأمريكتين  بسبب تجارة الرقيق، ووعيدها المقرر في الحادي عشر من يناير كل عام هو عطلة وطنية تم إقرارها في عام 1992 ، فيما انضم للاحتفالات هذا العام ممارسين من الدول المجاورة مثل توغو وغانا ونيجيريا وأماكن بعيدة مثل هايتي والبرازيل والولايات المتحدة.

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