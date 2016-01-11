فيديو.. بورصة الأردن تتراجع للعام السادس على التوالي

تدخل بورصة عمان العام الجديد في ظل أجواء غير مشجعة حيث يختار المستثمرون توجيه أموالهم للدول العربية الأخرى.

وقال محللون إن السوق يعاني بالفعل من الانخفاض منذ بضع سنوات، وقال الدكتور هاني الحلواني الرئيس التنفيذي لشركة إفا للخدمات المالية "لا زالت بورصة عمان تدور في حلقة من الهبوط للعام السادس على التوالي.. وقد انهت العام منخفضة ما يقرب من واحد ونصف في المئة. وقد أدت موجة هذا الهبوط إلى خروج عدد من المستثمرين الأردنيين إلى الأقطار العربية المجاورة."

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن التداول في بورصة عمّان لعام 2015 بلغ 3.3 مليار دينار أردني (4.65 مليار دولار) في حين أن تداول المستثمرين الأردنيين في الإمارات العربية المتحدة وصل إلى 4.8 مليار دينار.

ويقول الحلواني إن السبب في هذا الخروج للاستثمارات هو نقص السيولة في البلاد حيث أن البنوك وشركات الاستثمار مثل صندوق الضمان الاجتماعي لم توفر الأموال للاستثمارات.

وأضاف حلواني أنه في حين أن التدهور في سوق الأوراق المالية الصينية لم يؤثر بشكل مباشر على الأردن فإنه يأمل في أن يحاكي القادة في البلاد رد فعل الحكومة الصينية في التعامل مع معاناة السوق.

وقال محمود عليان وهو مستثمر أردني إن الانخفاض الكبير في المعاملات أثر بأقصى صورة على صغار المستثمرين.

ويأمل المستثمرون في أن تتحسن أوضاع السوق في العام المقبل ولكنهم يعتقدون أنه يتعين على الحكومة وضع سياسات جديدة لكي يحدث هذا.