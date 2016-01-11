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فيديو: الأمن التركي يقتل 17 مُسلحا كرديا جنوب شرق البلاد

11/1/2016
قالت قوات الأمن التركية إنها قتلت 17 مُسلحا كرديا في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية ، في واحدة من أعنف الهجمات منذ يوليو تموز الماضي. 

وسُمع دوي إطلاق نار وانفجارات في بلدة الجزيرة المدمرة قرب الحدود العراقية حيث تدور اشتباكات منذ قرابة شهر، واستخدمت شرطة مكافحة الشغب في جنوب شرق تركيا مدفعا للمياه لتفريق متظاهرين موالين للأكراد احتجوا على قتل 12 مسلحا كرديا في إقليم فان. 

وداهمت قوات الأمن منزلا  في المدينة الواقعة شمالي الحدود مع سوريا والعراق وشهدت أسوأ موجة قتال في الآونة الأخيرة. وقتل 12 مسلحا كرديا وضابط شرطة في اشتباكات. 

ويقول حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إن 81 مدنيا قتلوا في بلدتي الجزيرة ونصيبين وفي حي سور بمدينة ديار بكر منذ تطبيق حظر التجول على مدار الساعة في المنطقة الشهر الماضي.

 
 
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