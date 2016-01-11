عملة الـ "دايم الأمريكي" تعرض للبيع بأكثر من مليون دولار

عملة نادرة من المنتظر عرضها في مزاد للبيع

من المنتظر عرض عملة "دايم" نادرة للبيع في مزاد في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، والتي يقدر ثمنها بأكثر من مليون دولار.



و ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، يمتلك العملة التي ترجع إلى عام 1894 مالك مجهول، وقد صُنع منها 24 نسخة, مشيرة إلى أنه من المحتمل ألا يكون متبقيا منهم سوى 9 نسخ فقط.

وقالت صالة مزادات "هيرتاج" على موقعها إن العملة تباع بأكثر من مليون دولار في المزادات العلنية، لكنها تباع بأكثر من 2 مليون دولار في عمليات البيع الخاصة.

يذكر أن "دايم" هو أصغر العملات الأمريكية المتداولة حجمًا، وهي عملة تبلغ قيمتها 10 سنتات.