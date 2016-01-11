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شاهد..ممثل أمريكي يسقط إمبراطور المخدرات في قبضة الأمن

10/1/2016

قال مصدران إن مقابلة أجراها نجم هوليوود شون بن مع امبراطور تهريب المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان المعروف باسم "إيل تشابو" أواخر العام الماضي ساعدت حكومة المكسيك في اعتقال أكثر تاجر مخدرات مطلوب القبض عليه في العالم.

وألقي القبض على جوزمان زعيم عصابة سينالوا الشهيرة يوم الجمعة في شمال غرب المكسيك وأعيد إلى السجن الذي فر منه في يوليو تموز عبر نفق امتد لأكثر من كيلومتر ونصف حتى زنزانته.

وذكر مصدران كبيران في الحكومة المكسيكية يوم السبت أن السلطات كانت على علم باللقاء الذي ضم الممثل الأمريكي الشهير وممثلة مكسيكية وجوزمان في أكتوبر تشرين الأول وراقبت تحركات بن مما ساعدها في الوصول إلى مزرعة كان يختبيء بها جوزمان.

وفر جوزمان بصعوبة تحت وابل من النيران لكن الغارة التي وقعت في ولاية دورانجو الشمالية مثلت خطوة مهمة في مطاردة امبراطور المخدرات.

وفي مقال نشرته مجلة رولينج ستون يوم السبت قال بن إن جوزمان كان مهتما بإنتاج فيلم عن قصة حياته بعد أن انهالت عليه الطلبات من ستديوهات الإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة بعد إلقاء القبض عليه في 2014.

وتتشابه هذه التصريحات مع ما قاله المدعي العام المكسيكي أريلي جوميز يوم الجمعة من أن رغبة جوزمان الشديدة في إنتاج فيلم عن حياته ساعدت في الإيقاع به.

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