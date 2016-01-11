شاهد: مصري وزوجته يعيدان تجربة مقهى " فريندز"

على غرار مسلسل " فريندز" الشهير قام عبد الله حسن وزوجته أمنية بإنشاء مقهى جديد اسمه "سنترال بارك" في مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد الساحلية ، حيث يستمتع رواد المقهى بالجلوس وتناول المشروبات وهم يشاهدون مسلسل فريندز الذي يعرض المقهى حلقاته.

المقهى افتتح في الآونة الأخيرة بمدينة بورفؤاد ، إلا أنه وعلى الرغم من قصر المدة الزمنية إلا أنه جذب روادا كثيرين من عُشاق المسلسل التلفزيوني الأمريكي "فريندز" ليس في بورسعيد وحدها انما في أنحاء مصر، حيث حظي ذلك المسلسل بشهرة واسعة عند بثه في تسعينيات القرن الماضي.

وجاء اسم المقهى على نفس الاسم الذ يلتقي فيه الأصدقاء أبطال المسلسل والذي يحمل ذات الاسم ، وقال صاحب المقهى عبدالله حسن "أنا معجب جداً بفريندز من سنين..يمكن من 20 سنة.. من الأول خالص. دائماً كانت بتجيلي فكرة إن أنا أحاول أعمل مشروع خاص بتاعي وبعدين أمنية (زوجتي) كانت هي اللي بدأت بأنها قالت لي أنا فكرت أعمل (مقهى) وبعدين قالت لي طيب ما تيجي نعمل سنترال بيرك. الكلام ده كان يعني من حوالي ثلاث سنين."

عبد الله استقال من عمله كمصرفي في بنك في سبيل تحقيق حلمه بمشروع المقهى ، وأمضى ستة أشهر في تجهيز المقهى بمساعدة قريب له يعمل مصمما يدعى هيثم حجازي ، و على الرغم من أن مقهى سنترال بيرك في بورفؤاد يبعد عن القاهرة مسافة تقطعها السيارة في نحو ثلاث ساعات فان ذلك لم يمنع محبي المسلسل من قطع تلك المسافة للاستمتاع بالجلوس في ذلك المقهى على حد قول عبد الله حسن.

لم يكن عبد الله يتوقع أن يحضر الناس من كل المحافظات إلى مقهاه ، وأشار إلى أنه منبهر بأن رواد المقهى معجبين بمشروعه ، واشار إلى أن رد فعل كل من زار المقهى كان إيجابيا ، وأشار إلى أن هذا الإعجاب يؤكد أنه أخذ خطوة صحيحة.

وعندما سُئل عن سبب افتتاحه ذلك المقهى في منطقة ليست في القاهرة أو الاسكندرية قال حسن إنه اختار بورفؤاد التي يثق فيها لأنه نشأ بها ، ولا يقتصر عشق مسلسل فريندز على رواد المقهى فقط لكن على العاملين به أيضا.

وافتُتحت مقهى باسم سنترال بيرك في سيدني ولندن لكن افتتاح هذا المقهى في بورفؤاد يُدخل مزيدا من البهجة على عشاق المسلسل الشهير في مصر.

ففي غضون اقل من شهر بلغ عدد المعجبين بصفحة مقهى سنترال بيرك على موقع فيسبوك أكثر من 13 ألفا. ونظرا للنجاح الكبير حتى الآن يأمل صاحبا المقهى في أن يتوسعا بافتتاح فروع في القاهرة والاسكندرية.