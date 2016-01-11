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شاهد : كيف يعيش سكان أكثر المدن برودة في العالم

11/1/2016

ببرودة تصل إلى أكثر من ثلاثين درجة مئوية تحت الصفر ، يعيش معظم سكان روسيا ،  لكن مدينة "ايركوتسك" الروسية  التابعة لإقليم سيبيريا، هي الأكثر برودة  على الإطلاق ، فكيف يعيش أهلها .

مع ضباب بارد يلف المدينة ، ومع اليوم الأول للعودة إلى العمل عقب عطلة  طويلة لاستقبال السنة الجديدة وعطلة عيد الميلاد ، يسارع السكان إلى العمل يلفهم النشاط ، إلا أن تدني درجات الحرارة إلى مستويات قياسية يحد من القدرة على الحركة النشطة ، يقول الجميع إنهم ارتدوا كل ما استطاعوا حمله على أجسادهم ، فالقبعات والأوشحة والمعاطف الدافئة ، ضرورة لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها ، إلا أن بعضا من السكان  هون من شأن الصقيع والطقس البارد قائلا إنها سيبيريا ..

مع درجة البرودة القارسة خرجت إحدى المواطنات واسمها فيرا من شقتها لمدة 20 دقيقة للبحث عن كلبها الذي خرج من الشقة دون أن تدري ، وبعد بحث قليل في الجوار وجدت الكلب على ما يرام ولكنها انتهت إلى المستشفى مع قضمة الصقيع الشديد على أصابع قدميها.

المسئولون عن مستشفى المدينة  أشاروا إلى ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من الصدمات النفسية المرتبطة بالصقيع منذ حلول بداية العام، ودعوا السكان الى توخي الحذر وارتداء الملابس الملائمة والحفاظ على درجات حرارة أجسامهم في جميع الأوقات.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية المحلية أن تهدأ حدة موجة الصقيع التي تضرب المنطقة بحلول يوم الأربعاء المقبل ، لكنهم حذروا من عودتها بأكثر ضراوة بعد بضعة أيام.

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